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شبكة كهرباء في بيروت (رويترز)
شبكة كهرباء في بيروت (رويترز)
لبنان

رفع أسعار الكهرباء في لبنان للمرة الأولى منذ التسعينيات

اعتباراً من اليوم

بيروت - رويترز، العربية.نت
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قال متحدث باسم شركة كهرباء لبنان إن الشركة رفعت اليوم الثلاثاء، سعر الكهرباء الذي تفرضه للمرة الأولى منذ التسعينيات.

وذكر المتحدث أنه سيتم تسعير الطاقة الآن بـ 10 سنتات (دولار أميركي) للكيلوواط / ساعة لأول 100 كيلوواط / ساعة مستهلكة، و27 سنتًا لكل كيلوواط / ساعة للاستهلاك فوق ذلك.

وسيتم احتساب تكاليف الكهرباء بالليرة اللبنانية بسعر صرف منصة "صيرفة" للبنك المركزي، والذي بلغ حوالي 30 ألف ليرة للدولار الأميركي اليوم الثلاثاء.

كان السعر بالليرة اللبنانية في السابق يعادل سنتًا واحدًا تقريبًا لكل كيلوواط / ساعة.

وكان مجلس إدارة شركة كهرباء لبنان، قرر في أغسطس الماضي رفع تعرفة الكهرباء، ضمن إطار "خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء".

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