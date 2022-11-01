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وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك
نفط وغاز

روسيا تبدأ مبادلة إمدادات من المنتجات النفطية مع إيران

نوفاك: قائمة المنتجات سيتم توسيعها في المستقبل القريب

دبي - وكالات
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نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قوله إن روسيا بدأت بتسليم منتجات نفطية لإيران في إطار اتفاق مبادلة.

وقال نوفاك، الذي يدير دبلوماسية الطاقة الروسية، إن قائمة المنتجات التي سيتم تضمينها في الاتفاقية سيتم توسيعها في المستقبل القريب.

وكانت إيران أعلنت الشهر الماضي، أنها أبرمت عقداً مع روسيا لتزويدها بأربعين توربيناً بهدف مساعدتها في مجال صناعة الغاز في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

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وكانت روسيا قد خفضت أو أوقفت إمداداتها من الغاز إلى دول أوروبية مختلفة، بعد فرض عقوبات اقتصادية عليها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

ويصر الكرملين على أن العقوبات حالت دون إجراء أعمال الصيانة للبنى التحتية للغاز الروسي، ومنعت استعادة توربين من صناعة شركة "سيمنز" كان يخضع لإصلاحات في كندا.

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