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غاز روسيا

غازبروم: انخفاض صادرات الغاز الروسي 43% في 10 أشهر

إلى 91.2 مليار متر مكعب

موسكو - رويترز
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قالت شركة غازبروم الروسية، اليوم الثلاثاء، إن صادرات الشركة من الغاز الطبيعي إلى الدول خارج دول الاتحاد السوفيتي السابق انخفضت 42.6% إلى 91.2 مليار متر مكعب في أول عشرة أشهر من 2022 بالمقارنة مع الفترة نفسها في العام الماضي.

وأضافت الشركة في بيان إن إنتاجها من الغاز في هذه الفترة هبط 18.6% على أساس سنوي إلى 344 مليار متر مكعب.

وتضرر خطا أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، اللذان تم إنشاؤهما لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق، في سبتمبر الماضي، مما أدى إلى انبعاث كمية كبيرة من الغاز.

​​فاتورة الغاز في ألمانيا ترتفع 173% عن العام الماضي وسط تضخم مفرط طاقة تضخم ​​فاتورة الغاز في ألمانيا ترتفع 173% عن العام الماضي وسط تضخم مفرط

ويجري التحقيق في الحادث الذي وصفته روسيا بأنه "عمل من أعمال الإرهاب الدولي"، ووجهت أصابع الاتهام للغرب، فيما وصفه الاتحاد الأوروبي بـ "عمليات تخريب".

كان كلا خطي الأنابيب، اللذان يمتدان لأكثر من 1000 كيلومتر (620 ميلاً) تحت سطح البحر، معطلين منذ وقت حدوث التصدعات.

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