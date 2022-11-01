أدنوك تُرسي عقوداً لخدمات الحفر المتكاملة بقيمة 4 مليارات دولار

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم عن ترسية 3 عقود بموجب اتفاقيات إطارية لخدمات الحفر المتكاملة بقيمة 14.68 مليار درهم إماراتي (4 مليارات دولار) لتقديم سوائل حفر الآبار والخدمات المتعلقة بها لمدة 5 سنوات مع خيار التمديد لسنتين.

وقالت "أدنوك" في بيان اليوم الثلاثاء، إن العقود التي تمت ترسيتها على كل من شركة "أدنوك للحفر" وشلمبرغير الشرق الأوسط إس.ايه "إس إل بي"، وهاليبرتون وورلد وايد ليمتد - أبوظبي "هاليبرتون"، تهدف لدعم قُدرات "أدنوك" الإنتاجية من مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات.

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وأضافت أنه ستتم إعادة توجيه أكثر من 80% من قيمة العقود إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج "أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة، طوال مدة العقود المذكورة.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك ياسر سعيد المزروعي: "تعكس ترسية عقود خدمات الحفر المتكاملة لتقديم سوائل الحفر والخدمات المتعلقة، التزام أدنوك الراسخ بتنفيذ استثمارات كبيرة في مجال خدمات الحفر لتحقيق هدفها بزيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام والغاز، ومواصلة الاستغلال الأمثل والمسؤول للمصادر الهيدروكربونية في دولة الإمارات التي تعد الأقل تكلفة وكثافة في مستويات انبعاثات الكربون".

وتُقدر قيمة عقد "أدنوك للحفر" من الاتفاقيات الاطارية بحوالي 5.87 مليار درهم إماراتي (1.6 مليار دولار) مما يعكس النقلة النوعية ونمو وتوسع أعمال وخدمات الشركة وتطورها لتشمل تقديم خدمات الحفر المتكاملة (IDS) بعد تطوير قسمها الخاص بخدمات حقول النفط بالشراكة مع "بيكر هيوز".

وتسهم هذه الاتفاقيات الإطارية في تمكين الشركة من تحقيق وفورات في التكاليف تُقدر بملايين الدولارات وذلك من خلال تطبيق نهج "أدنوك" الذكي للمشتريات، والذي يركز على ترسية عقود طويلة الأجل مع عدد محدود من الموردين الذين يوفرون استقراراً في مواعيد التسليم وبأسعار تنافسية.

وبلغت القيمة الإجمالية للاتفاقيات الإطارية لعقود توريد معدات وخدمات متعلقة بعمليات الحفر التي أرستها "أدنوك" منذ نوفمبر 2021 أكثر من 58.72 مليار درهم (16 مليار دولار).