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نفط العراق (تعبيرية - istock)
نفط العراق (تعبيرية - istock)
اقتصاد العراق

9.3 مليار دولار إيرادات صادرات النفط العراقية في أكتوبر

بلغت الصادرات 3.38 مليون برميل يوميا خلال أكتوبر

دبي - العربية.نت
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قالت وزارة النفط العراقية في بيان اليوم الثلاثاء، إن صادرات البلاد من الخام بلغت 3.382 مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول.

وأضافت أن معدل سعر البرميل بلغ 88.31 دولار.

وأشارت إلى أن مجموع صادرات النفط الخام بلغ 104.83 مليون برميل، بإيرادات 9.26 مليار دولار، وفقا لرويترز.

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كانت منظمة "أوبك" رفعت توقعاتها للطلب العالمي على النفط في المدى المتوسط والأطول.

وقالت "أوبك" إن استثمارات تبلغ 12.1 تريليون دولار مطلوبة حتى عام 2045 للوفاء بهذا الطلب رغم مساعي التحول لمصادر طاقة نظيفة.

وحافظت أوبك في التقرير على رؤيتها أن الطلب العالمي على النفط لن يستقر إلا بعد عام 2035.

وذكرت المنظمة أن الطلب على النفط سينمو إلى 103 ملايين برميل يوميا في 2023.

وسيكون عقد آخر من نمو الطلب على النفط سيكون بمثابة دفعة لمنظمة أوبك، التي يعتمد أعضاؤها الـ 13 على الدخل النفطي.

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