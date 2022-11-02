أسعار النفط تواصل ارتفاعها.. وخام برنت يقترب من 96 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1%، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأميركية، مما يشير إلى استمرار الطلب على الرغم من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي قللت النمو العالمي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.13 دولار، أي 1.2%، إلى 95.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:41 بتوقيت غرينتش، بينما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.26 دولار، أي 1.4%، إلى 89.63 دولار للبرميل.

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وارتفع كلا الخامين بنحو 2% في الجلسة السابقة على خلفية ضعف الدولار الأميركي وبعد منشور غير مؤكد على وسائل التواصل الاجتماعي، ذكر أن الحكومة الصينية ستدرس طرق تخفيف قيود "كوفيد-19" اعتبارا من مارس 2023، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وفي إشارة إيجابية أخرى بالنسبة للطلب، أظهرت بيانات أمس الثلاثاء، من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام انخفضت بنحو 6.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر، وفقا لمصادر في السوق.

وفي الوقت نفسه، تراجعت مخزونات البنزين بأكثر من المتوقع، مع انخفاض المخزونات بمقدار 2.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بسحب 1.4 مليون برميل.

وتراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوى له في أسبوع تقريبا مقابل أقرانه الرئيسيين، في ظل قلق المتعاملين قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن سعر الفائدة اليوم الأربعاء.

ويجعل ضعف الدولار النفط أرخص لحائزي العملات الأخرى وعادة ما يعكس زيادة شهية المستثمرين للمخاطرة.

وكانت سياسة (صفر كوفيد) في الصين عاملا رئيسيا في كبح جماح أسعار النفط، إذ أدت عمليات الإغلاق المتكررة إلى تباطؤ النمو وتقليص الطلب على النفط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقد تؤدي الاضطرابات المحتملة جراء الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي والذي يبدأ سريانه في الخامس من ديسمبر إلى رفع الأسعار.

وسيتبع هذا الحظر، وهو رد فعل على حرب روسيا على أوكرانيا، وقف واردات المنتجات النفطية الروسية في فبراير.