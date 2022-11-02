نفط وغاز
الهند تنقذ روسيا وتسجل أكبر واردات نفطية على الإطلاق
موسكو زودت نيو دلهي بـ 946 ألف برميل يومياً من الخام في أكتوبر
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أصبحت روسيا أكبر مورد للنفط للهند، متجاوزة كافة المورّدين، وفقًا لشركة تعقب شحنات الطاقة Vortexa.
زودت روسيا الهند بـ 946 ألف برميل يوميًا من الخام في أكتوبر، وهو أعلى معدل على الإطلاق في شهر.
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وشكلت واردات النفط الروسية 22% من إجمالي واردات الهند من الخام، متقدمة على العراق 20.5% والسعودية 16%.
ومقارنة بشهر سبتمبر، ارتفع إجمالي واردات النفط الخام بنسبة 5%، في أكتوبر، وارتفع ذلك من روسيا بنسبة 8%، وفقًا لشركة Vortexa، التي لديها مكاتب في سنغافورة ولندن وتتتبع ناقلات النفط والغاز في جميع أنحاء العالم، وتوفر معلومات عن الشحن والمخزون.
وأصبح النفط الروسي الدعامة الأساسية لمصافي التكرير الهندية خلال ستة أشهر فقط، وهو الأمر الذي استغرق عقودًا لموردي غرب آسيا والولايات المتحدة لتحقيقه.
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