انخفاض مخزونات النفط الأميركية 3.1 مليون برميل في أسبوع

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة انخفضت في الأسبوع الماضي، بينما سجلت مخزونات نواتج التقطير ارتفاعا طفيفا وزادت معدلات تشغيل المصافي.

وتراجعت مخزونات الخام 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر/تشرين الأول إلى 436.8 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع قدره 367 ألف برميل.

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وأضافت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 1.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وفق رويترز.

وزاد استهلاك مصافي التكرير 406 آلاف برميل يوميا في الأسبوع الماضي وفقا لبيانات إدارة الطاقة.

وارتفع معدل الاستخدام الإجمالي للمصافي 1.7 نقطة مئوية.

وانخفضت مخزونات البنزين الأميركية 1.3 مليون برميل على مدى الأسبوع إلى 206.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات بهبوط 1.4 مليون برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، 400 ألف برميل على مدى الأسبوع إلى 106.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بهبوط 560 ألف برميل.

وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بواقع 1.23 مليون برميل يوميا.