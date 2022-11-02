نفط وغاز
مخزونات النفط الأميركية تنخفض 6.5 مليون برميل في أسبوع
مخزون البنزين تراجع بحوالي 2.6 مليون برميل
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قالت مصادر في السوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي، يوم الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت في الأسبوع الماضي.
وبحسب المصادر، أظهرت بيانات معهد البترول، أن مخزونات الخام انخفضت بحوالي 6.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر.
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وانخفض مخزون البنزين بحوالي 2.6 مليون برميل، في حين زادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بحوالي 870 ألف برميل.
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