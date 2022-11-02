مسح لرويترز: إنتاج أوبك يتراجع في أكتوبر بعد قرار خفض الإنتاج

أظهر مسح لرويترز، اليوم الأربعاء، أن إنتاج نفط أوبك تراجع في أكتوبر/تشرين الأول للمرة الأولى منذ يونيو/حزيران بفعل انخفاض الصادرات من الأعضاء الأفارقة وانخفاض الإنتاج من بعض المنتجين بعد أن تعهد تحالف أوبك+ الأوسع نطاقا بخفض طفيف للإنتاج.

ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ضخت 29.71 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بانخفاض 20 ألف برميل يوميا عن سبتمبر/أيلول وهو أعلى إنتاج منذ أبريل 2020.

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وعززت أوبك وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+، الإنتاج معظم العام لإلغاء التخفيضات التي أجرتها في 2020.

وعادت المجموعة إلى خفض الإنتاج وقررت لاحقا إجراء تخفيض أكبر في أكتوبر/تشرين الأول، مع ضعف أسعار النفط وسط مخاوف من الركود.

ودعا قرارها في أكتوبر/تشرين الأول إلى خفض الإنتاج المستهدف للمجموعة 100 ألف برميل يوميا.

كانت أوبك قد رفعت توقعاتها للطلب العالمي على النفط على المدى المتوسط والطويل، قائلة إن هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة 12.1 تريليون دولار لتلبية هذا الطلب على الرغم من التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.