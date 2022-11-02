اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أوبك
شعار أوبك
أوبك

مسح لرويترز: إنتاج أوبك يتراجع في أكتوبر بعد قرار خفض الإنتاج

تراجع للمرة الأولى منذ يونيو

أبوظبي – رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهر مسح لرويترز، اليوم الأربعاء، أن إنتاج نفط أوبك تراجع في أكتوبر/تشرين الأول للمرة الأولى منذ يونيو/حزيران بفعل انخفاض الصادرات من الأعضاء الأفارقة وانخفاض الإنتاج من بعض المنتجين بعد أن تعهد تحالف أوبك+ الأوسع نطاقا بخفض طفيف للإنتاج.

ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ضخت 29.71 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بانخفاض 20 ألف برميل يوميا عن سبتمبر/أيلول وهو أعلى إنتاج منذ أبريل 2020.

وعززت أوبك وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+، الإنتاج معظم العام لإلغاء التخفيضات التي أجرتها في 2020.

الهند تنقذ روسيا وتسجل أكبر واردات نفطية على الإطلاق طاقة نفط وغاز الهند تنقذ روسيا وتسجل أكبر واردات نفطية على الإطلاق

وعادت المجموعة إلى خفض الإنتاج وقررت لاحقا إجراء تخفيض أكبر في أكتوبر/تشرين الأول، مع ضعف أسعار النفط وسط مخاوف من الركود.

ودعا قرارها في أكتوبر/تشرين الأول إلى خفض الإنتاج المستهدف للمجموعة 100 ألف برميل يوميا.

كانت أوبك قد رفعت توقعاتها للطلب العالمي على النفط على المدى المتوسط والطويل، قائلة إن هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة 12.1 تريليون دولار لتلبية هذا الطلب على الرغم من التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تضع الأزمة الأوكرانية قوانيناً لحرب الفضاء؟ هل تضع الأزمة الأوكرانية قوانيناً لحرب الفضاء؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط