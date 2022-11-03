الاستهلاك المحلي للغاز ينخفض في مصر وواردات البوتاجاز تتراجع

كشفت بيانات رسمية حديثة، تراجع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي في مصر خلال شهر أغسطس الماضي، حيث سجل نحو 4.238 مليون طن، بينما كان عند نحو 4.433 مليون طن في شهر أغسطس من العام 2021، بتراجع بلغ نحو 195 ألف طن.

وفق البيانات المبدئية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد سجل الإنتاج المحلي من الزيت الخام والمكثفات ارتفاعا طفيفا عند نحو 2449 ألف طن في أغسطس الماضي، بينما كان عند نحو 2440 ألف طن في نفس الشهر من العام 2021، بزيادة طفيفة بلغت نحو 9 آلاف طن.

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كما بلغ الاستهلاك من المنتجات البترولية الأخرى نحو 2816 ألف طن في أغسطس الماضي، مقابل 2379 ألف طن في نفس الشهر من العام 2021، بزيادة بلغت نحو 437 ألف طن.

وشهد الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي تراجعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، حيث سجل إجمالي الاستهلاك المحلي نحو 3 ملايين و667 ألف طن في شهر أبريل الماضي، مقابل 3 ملايين و831 ألف طن في شهر أبريل 2021، بتراجع بلغ 164 ألف طن.

وتراجع حجم الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي ليسجل نحو 4 ملايين و184.2 ألف طن في شهر أبريل الماضي، بينما كان عند 4 ملايين و392 ألف طن في شهر أبريل 2021، بتراجع بلغ نحو 207.8 ألف طن.

في السياق ذاته، واصلت معدلات استيراد البوتاجاز التراجع في الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم الاستيراد من البوتاجاز نحو 103 آلاف طن في شهر أغسطس الماضي، بينما كان عند نحو 125 ألف طن في شهر أغسطس 2021، بتراجع بلغ نحو 22 ألف طن.

وكشف جهاز الإحصاء أن الاستهلاك المحلي من البوتاجاز سجل في المقابل ارتفاعا طفيفا، حيث بلغت قيمة الاستهلاك نحو 277.2 ألف طن في يونيو الماضي، بينما كانت 274.5 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 2.7 ألف طن، بينما بلغ الإنتاج المحلي من البوتاجاز نحو 138.8 ألف طن في يونيو الماضي، مقابل 159 ألف طن في نفس الشهر عام 2020.