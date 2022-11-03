"كوفبيك" الكويتية تعرض شحنة غاز طبيعي مسال من مصنع ويتستون الأسترالي

قال مصدران بقطاع النفط، اليوم الخميس، إن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية "كوفبيك" طرحت عطاء لبيع شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتحميل في أستراليا في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأضافا أن الشحنة للتسليم على ظهر السفينة من مصنع ويتستون في أستراليا للتحميل من 19 إلى 24 ديسمبر/كانون الأول.

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وتم طرح العطاء أمس الأربعاء وسيغلق اليوم.

وكوفبيك، ذراع مؤسسة البترول الكويتية للتنقيب عن النفط والغاز في الخارج، هي أحد المساهمين في مشروع ويتستون للغاز الطبيعي المسال الذي تديره شيفرون.