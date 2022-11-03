وكالة الطاقة الدولية: أوروبا قد تواجه نقصاً في الطاقة العام المقبل

حذرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) اليوم الخميس، من أن أوروبا تواجه خطر الوقوع في أزمة غاز خلال شتاء 2023-2024، ودعت الحكومات إلى "التحرك الفوري"، خصوصًا لخفض الطلب.

قد تواجه الكتلة نقصًا بنحو 30 مليار متر مكعب من الغاز العام المقبل، في حال التوقف الكامل للتسليم من روسيا، ولكن أيضًا بسبب الانتعاش الاقتصادي المتوقع في الصين، وفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، وهي وكالة أنشأتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العام 1974 لتقديم المشورة للحكومات بشأن سياسة الطاقة الخاصة بها.

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أكد مدير الوكالة فاتح بيرول لعدد من الصحافيين خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، أن المخزونات الأوروبية ستكون حينها ممتلئة بنسبة 65٪ فقط في بداية شتاء 2023-2024، مقارنة بنسبة 95٪ حالياً.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية في تحليلها، أن من المتوقع أن تتغير الظروف الجيوسياسية والاقتصادية العالمية للحصول على المخزونات وملئها بشكل كبير مقارنة بالعام 2022.