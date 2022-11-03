وكالة الطاقة الدولية: أوروبا قد تواجه نقصاً في الطاقة العام المقبل
بنحو 30 مليار متر مكعب من الغاز، في حال التوقف الكامل للتسليم من روسيا، والانتعاش الاقتصادي المتوقع في الصين
حذرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) اليوم الخميس، من أن أوروبا تواجه خطر الوقوع في أزمة غاز خلال شتاء 2023-2024، ودعت الحكومات إلى "التحرك الفوري"، خصوصًا لخفض الطلب.
قد تواجه الكتلة نقصًا بنحو 30 مليار متر مكعب من الغاز العام المقبل، في حال التوقف الكامل للتسليم من روسيا، ولكن أيضًا بسبب الانتعاش الاقتصادي المتوقع في الصين، وفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، وهي وكالة أنشأتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العام 1974 لتقديم المشورة للحكومات بشأن سياسة الطاقة الخاصة بها.
أكد مدير الوكالة فاتح بيرول لعدد من الصحافيين خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، أن المخزونات الأوروبية ستكون حينها ممتلئة بنسبة 65٪ فقط في بداية شتاء 2023-2024، مقارنة بنسبة 95٪ حالياً.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية في تحليلها، أن من المتوقع أن تتغير الظروف الجيوسياسية والاقتصادية العالمية للحصول على المخزونات وملئها بشكل كبير مقارنة بالعام 2022.
-
غولدمان ساكس: أسعار الغاز في أوروبا مرشحة للهبوط 30%الدول الأوروبية اتخذت تدابير من أجل تأمين الإمدادات طاقة
-
الحكومة الألمانية: سنحدد سقفاً لسعر الغاز اعتباراً من 2023قالت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إنها تعتزم وضع سقف لأسعار الطاقة اعتبارًا من بداية عام 2023، وهو حجر الزاوية في حزمة ضخمة بقيمة 200 مليار يورو ... طاقة
-
غازبروم: انخفاض صادرات الغاز الروسي 43% في 10 أشهرإلى 91.2 مليار متر مكعب طاقة