نفط وغاز
"سومو" العراقية تهدف لزيادة حصتها بسوق النفط الأوروبية
وسط تراجع الواردات الروسية إلى المنطقة وحاجتها لتوفير البدائل
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قالت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس، إن شركة تسويق النفط "سومو"، تعمل على توسيع حصتها في السوق الأوروبية وسط تراجع الواردات الروسية إلى المنطقة وحاجتها لتوفير البدائل.
ونقلت الوكالة الرسمية عن علاء الياسري، رئيس الشركة، قوله: "آليات عمل شركة تسويق النفط تتركز على ما يضمن المحافظة على الحصص التسويقية للنفوط الخام العراقية في أهم أسواق النفط الخام العالمية كآسيا وأميركا وأوروبا".
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