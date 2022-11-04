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بئر نفط
بئر نفط.
أسعار النفط

أسعار النفط تعمّق خسائرها.. وبرنت عند مستوى 94 دولاراً للبرميل

بفعل مخاوف من رفع الفائدة الأميركية بمعدل أكبر.. وتراجع الطلب في الصين

ملبورن - رويترز
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تراجعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، مواصلة خسائر الجلسة السابقة، بفعل مخاوف من رفع الفائدة الأميركية بمعدل أكبر من المتوقع من قبل، فضلا عن مخاوف جديدة من تفشي "كوفيد-19"، وهو ما سيقوض الطلب على الوقود في الصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.2% إلى 94.45 دولار للبرميل بعد تراجعها 1.5% في الجلسة السابقة، حيث تتجه العقود صوب انخفاض بأكثر من 1% هذا الأسبوع.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 27 سنتا أو 0.3% إلى 87.90 دولار للبرميل، لتضيف إلى تراجع بنسبة 2% في الجلسة السابقة، لكنها تتجه صوب إنهاء الأسبوع على استقرار.

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وتنامت المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، أمس الخميس بعد أن ذكر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول، أن "من السابق لأوانه" التفكير في وقف رفع أسعار الفائدة.

وزادت الأجواء السلبية بعد أن ذكر بنك إنجلترا الخميس، أنه يعتقد أن بريطانيا دخلت في ركود وأن الاقتصاد قد لا يسجل نموا لعامين آخرين.

كما تأثرت المعنويات وتوقعات أسعار النفط بعد أن أبقت الصين على قيودها المشددة مكافحة "كوفيد-19" في أعقاب تسجيل أعلى زيادة في الإصابات منذ أغسطس، أمس الخميس.

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