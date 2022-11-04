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اقتصاد السعودية

السعودية تخفض سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في ديسمبر

ليصبح بعلاوة 5.45 دولار للبرميل فوق متوسط خامي دبي وعُمان

دبي - العربية.نت
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قالت شركة أرامكو، إن السعودية خفضت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في ديسمبر، ليصبح بعلاوة 5.45 دولار للبرميل فوق متوسط خامي دبي وعُمان.

كما حددت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غربي أوروبا بعلاوة 1.70 دولار للبرميل فوق فوق خام برنت في بورصة إنتركونتننتال، بينما حددت سعر البيع الرسمي إلى الولايات المتحدة في ديسمبر بعلاوة 6.35 دولار للبرميل على مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت، بحسب "رويترز".

وفي نهاية الشهر الماضي، ذكرت مصادر تجارية، أن السعودية قد تخفض أسعار معظم درجات الخام إلى آسيا في ديسمبر بسبب استهلاك الوقود الأضعف من المتوقع في الصين في ظل فرضها قيودا مشددة لمكافحة "كوفيد-19"، الأمر الذي أثر سلبا على الطلب في المنطقة.

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