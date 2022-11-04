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أنظمة التدفئة في ألمانيا (تعبيرية - iStock)
أنظمة التدفئة في ألمانيا (تعبيرية - iStock)
أزمة الطاقة

مسؤول: مخزون ألمانيا من الغاز لن يصمد سوى أيام قليلة في الشتاء القارس

مستويات تخزين الغاز في البلاد عند 99.3% بحلول الثاني من نوفمبر

دبي - العربية.نت
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حذر رئيس الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات في مقابلة مع مجلة "شبيغل" الأسبوعية، من احتمال نفاد الغاز من منشآت التخزين في البلاد بسرعة إذا جاء الطقس في الشتاء شديد البرودة.

قال كلاوس مولر: "مجرد أيام قليلة من الطقس المتجمد ستكون كافية للتسبب في زيادة كبيرة في استهلاك الغاز".

وستكون الوكالة التي يقودها مولر هي المسؤولة عن تقنين الغاز إذا لزم الأمر، وهو سيناريو تعمل ألمانيا جاهدة على تجنبه من خلال إطلاق مناشدات متكررة لخفض الاستهلاك بنسبة 20% على الأقل.

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وكانت مستويات تخزين الغاز في ألمانيا عند 99.3% بحلول الثاني من نوفمبر. وأوضح مولر أن هذه المخزونات وحدها تكفي لمواصلة عمل أكبر اقتصاد في أوروبا لتسعة أو عشرة أسابيع، بشرط أن يكون الشتاء متوسط البرودة كما كان الحال في 2021-2022.

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