أزمة الطاقة
مسؤول: مخزون ألمانيا من الغاز لن يصمد سوى أيام قليلة في الشتاء القارس
مستويات تخزين الغاز في البلاد عند 99.3% بحلول الثاني من نوفمبر
وضع القراءة
100% حجم الخط
حذر رئيس الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات في مقابلة مع مجلة "شبيغل" الأسبوعية، من احتمال نفاد الغاز من منشآت التخزين في البلاد بسرعة إذا جاء الطقس في الشتاء شديد البرودة.
قال كلاوس مولر: "مجرد أيام قليلة من الطقس المتجمد ستكون كافية للتسبب في زيادة كبيرة في استهلاك الغاز".
مادة اعلانية
وستكون الوكالة التي يقودها مولر هي المسؤولة عن تقنين الغاز إذا لزم الأمر، وهو سيناريو تعمل ألمانيا جاهدة على تجنبه من خلال إطلاق مناشدات متكررة لخفض الاستهلاك بنسبة 20% على الأقل.
وكانت مستويات تخزين الغاز في ألمانيا عند 99.3% بحلول الثاني من نوفمبر. وأوضح مولر أن هذه المخزونات وحدها تكفي لمواصلة عمل أكبر اقتصاد في أوروبا لتسعة أو عشرة أسابيع، بشرط أن يكون الشتاء متوسط البرودة كما كان الحال في 2021-2022.
اقرأ أيضاً
-
وكالة الطاقة الدولية: أوروبا قد تواجه نقصاً في الطاقة العام المقبلبنحو 30 مليار متر مكعب من الغاز، في حال التوقف الكامل للتسليم من روسيا، والانتعاش الاقتصادي المتوقع في الصين طاقة
-
قطاع السياحة الأوروبي مهدد بارتفاع تكاليف الطاقةفواتير الكهرباء تصدم فنادق العديد من الوجهات السياحية سياحة وسفر
-
الإمارات وأميركا توقعان شراكة استراتيجية لاستثمار 100 مليار دولار بالطاقة النظيفةلإنتاج 100 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2035 طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية