مصر تستهدف زيادة الناتج المحلي 10-18 مليار دولار بحلول 2025 من الهيدروجين الأخضر
استراتيجية مصر تستهدف الاستحواذ على 8% من سوق الهيدروجين عالمياً
قال مجلس الوزراء المصري اليوم السبت إن مصر تستهدف زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بما بين 10 مليارات و18 مليار دولار بحلول 2025، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر التي تعتزم البلاد الإعلان عنها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب27.
وذكر مجلس الوزراء في بيان أن الاستراتيجية تستهدف الاستحواذ على 8% من سوق الهيدروجين عالميا.
وأضاف "من المقرر أن تنخفض تكلفة الإنتاج لتصل إلى 1.7 دولار/كغم عام 2050 مقارنة بـ2.7 دولار/كغم عام 2025… سيتيح أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة، بجانب المساهمة في تخفيض واردات مصر من المواد البترولية، وكذلك تقليل انبعاثات الكربون"، وفق رويترز.
وقعت مصر، التي تستضيف مؤتمر المناخ هذا الشهر بمدينة شرم الشيخ، في الآونة الأخيرة سلسلة من مذكرات التفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وهو مصطلح يشير إلى إنتاج الهيدروجين باستخدام مصادر طاقة متجددة دون أي انبعاثات كربونية.
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