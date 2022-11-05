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طاقة

وزير الطاقة السعودي يفتتح الدورة الـ16 لمنتدى "جيبكا" في الرياض.. الشهر المقبل

بالفترة من 6 إلى 8 ديسمبر

دبي - العربية.نت
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يفتتح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ، الدورة الـ 16لمنتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) السنوي، الذي سيُعقد للمرة الأولى في الرياض تحت عنوان "الكيماويات لتحقيق مستقبل مستدام"، بالفترة من 6 إلى 8 ديسمبر المقبل.

وقال الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" عبد الوهاب السعدون، إن انعقاد المنتدى السنوي لهذا العام، يتزامن مع ظروف استثنائية يمر بها العالم أجمع، حيث تواجه صناعة الكيماويات العديد من التحديات، بما فيها تغير المناخ، والأمن الغذائي، والاضطرابات الاقتصادية التي تخلق حالةً من عدم اليقين حول ما سيكون عليه مستقبل الصناعة.

ويأمل السعدون بأن تُسهم آراء المتحدثين والمشاركين، في دورة هذا العام من المنتدى، في إثراء النقاش حول طرق استمرار صناعة الكيماويات في تقديم الحلول للتحديات العالمية، وكيفية الاستفادة من إسهامات الرقمنة والابتكار في تحقيق ذلك، وتسليط الضوء على الخطط التي وضعتها الشركات للوفاء بالتزاماتها تجاه الاستدامة وإزالة الكربون.

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الجدير بالذكر أن برنامج المنتدى، لهذا العام، يتضمن فعاليات متنوعة؛ تشمل جلسة حواريةً لوزراء الطاقة في المنطقة، وجلسة عامة، والعديد من الجلسات المختلفة والمتخصصة في حوارات القيادة.

وستسلط حوارات القادة الضوء على بعض القضايا الأكثر إلحاحاً، والتي تؤثر على قطاع الكيماويات، بما في ذلك مسألة التحول إلى الطاقة النظيفة؛ وتحويل مفهوم الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى واقع ملموس؛ وإعادة صياغة سلاسل إمدادات الكيماويات المستقبلية، إضافة إلى الابتكار في صناعة المغذيات الزراعية.

يذكر أن منتدى جيبكا السنوي أُطلق في عام 2006، ليصبح الحدث الرئيس في قطاع صناعة الكيماويات إقليمياً وعالمياً. ومن المتوقع أن يشارك في المنتدى، هذا العام، أكثر من 2500 ممثلٍ لأكثر من 600 شركة من 91 دولة.

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