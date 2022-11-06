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نفط الجزائر
نفط الجزائر (صورة تعبيرية)
اقتصاد الجزائر

صادرات الجزائر من المحروقات ترتفع 77% إلى 42.6 مليار دولار في 9 أشهر

مقابل 24.1 مليار دولار بالفترة المماثلة من العام السابق

الجزائر - رويترز
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نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة اليوم الأحد قوله إن صادرات الجزائر من المحروقات ارتفعت بنسبة 77% على أساس سنوي إلى 42.6 مليار دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022.

وأضاف الوزير محمد عرقاب أن صادرات نفس الفترة من العام الماضي بلغت 24.1 مليار دولار.

وذكر أن من المنتظر أن تتجاوز إيرادات الجزائر من المحروقات 50 مليار دولار بنهاية عام 2022.

وقال إن قرار أوبك+ خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا "من شأنه الإبقاء على توازن السوق واستقرار الأسعار في حدود 100 دولار البرميل إلى نهاية السنة".

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