اقتصاد الجزائر
صادرات الجزائر من المحروقات ترتفع 77% إلى 42.6 مليار دولار في 9 أشهر
مقابل 24.1 مليار دولار بالفترة المماثلة من العام السابق
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نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة اليوم الأحد قوله إن صادرات الجزائر من المحروقات ارتفعت بنسبة 77% على أساس سنوي إلى 42.6 مليار دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022.
وأضاف الوزير محمد عرقاب أن صادرات نفس الفترة من العام الماضي بلغت 24.1 مليار دولار.
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وذكر أن من المنتظر أن تتجاوز إيرادات الجزائر من المحروقات 50 مليار دولار بنهاية عام 2022.
وقال إن قرار أوبك+ خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا "من شأنه الإبقاء على توازن السوق واستقرار الأسعار في حدود 100 دولار البرميل إلى نهاية السنة".
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