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شراكة بين أميركا والإمارات-- الهيدروجين الأخضر
محطة للهيدروجين الأخضر
اقتصاد مصر

شراكة بين مصر وألمانيا في مجال الهيدروجين الأخضر والغاز المسال

تم توقيع إعلاني نوايا بين حكومة البلدين في هذه المجالات

دبي - العربية.نت
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وقعت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، على إعلاني النوايا المشترك للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي المسال مع الحكومة الألمانية.

وأكدت وزارة التعاون الدولي المصرية، في بيان، أن إعلان النوايا الخاص بالتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر وتعزيز التنمية المستدامة، والتعاون من أجل تحقيق أهداف اتفاقية باريس المتعلقة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري،

وأوضح البيان أن إعلان النوايا الخاص بالتعاون في مجال تصدير الغاز المسال يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بكلا البلدين في مجال الطاقة خاصة الغاز الطبيعي المسال.

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ويعد إنتاج الهيدروجين الأخضر من أبرز الموضوعات التي تستحوذ على اهتمام كبير على مستوى العالم باعتباره أحد أنواع الوقود التي تم إزالة الكربون منها، كما سيكون له دور هائل في تحول الطاقة العالمي، وهو ما يعد ضرورة من أجل تطوير طاقة متجددة وحماية البيئة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

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