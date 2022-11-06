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"كيبك" تعلن بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من مشروع مصفاة الزور الكويتية

بعد أن بدأ المشروع الشهر الماضي إنتاج وبيع كميات أولية من زيت الوقود

دبي - العربية.نت
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أفادت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأحد، أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبك" أعلنت بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من مشروع مصفاة الزور.

ويأتي التشغيل التجاري بعد أن بدأ المشروع الشهر الماضي إنتاج وبيع كميات أولية من زيت الوقود وإمداده لمحطات توليد الطاقة الكهربائية المحلية.

كان مشروع مصفاة الزور مخططا منذ عقد من الزمن ولكن تم تأجيله مرارا وتكرارا، وستكون الزور أكبر مصفاة متكاملة ومصنع للبتروكيماويات في الكويت، وفق رويترز.

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كانت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، أعلنت تشغيل مشروع المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في مجمع الزور النفطي بشكل كامل.

وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة في "كيبك" وليد البدر إن تحقيق هذا الإنجاز الاستراتيجي لدولة الكويت بشكل عام وللقطاع النفطي بشكل خاص يعد الأول من نوعه محليا والأكبر في العالم من حيث السعة التخزينية والذي تم بناؤه في مرحلة واحدة.

وأوضح البدر في بيان للشركة أن المشروع يتكون من 8 خزانات سعة كل خزان 225 ألف متر مكعب وهو جزء من التوجهات الاستراتيجية طويلة المدى لمؤسسة البترول الكويتية حتى عام 2040 والتي تهدف لتوفير احتياجات البلاد اللازمة من الطاقة الحالية والمستقبلية عبر توفير الوقود الأمثل اقتصاديا وبيئيا.

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