ارتفاع واردات النفط الصينية إلى أعلى مستوى في 5 أشهر

كثفت الصين وارداتها النفطية خلال أكتوبر بدعم من تعزيز السلطات لحصص تصدير الوقود في محاولة لإنعاش اقتصاد البلاد المتضرر من الوباء.

ووفقًا لبيانات إدارة الجمارك الصينية الصادرة الاثنين، بلغت واردات أكبر مستورد للخام في العالم 43.14 مليون طن في أكتوبر، ما يعادل 10.2 مليون برميل يوميًا، وهى أعلى بنسبة 4% عن مستويات سبتمبر والأكبر منذ مايو.

مادة اعلانية

اقرأ المزيد: السعودية في المرتبة الأولى كأكبر مورد نفط إلى الصين

وأصدرت بكين 15 مليون طن من حصص تصدير الوقود في أواخر سبتمبر، ومن المقرر أن يستمر تأثير ذلك على بيانات واردات النفط الخام لبضعة أشهر، حيث تم تحميل 9.3 مليون برميل يوميًا من النفط للتوجه إلى الصين على مدار أكتوبر، وهو الأعلى منذ ديسمبر 2021، بحسب بيانات تتبع الناقلات التي جمعتها "بلومبرغ".

وكشفت بيانات منفصلة صدرت اليوم عن "أويل كيم" أنه على الرغم من زيادة حصص التصدير، انخفض صافي صادرات الوقود في الصين بنسبة 43% في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق.

ومع ذلك، يعد الانخفاض في صافي صادرات الوقود متوقعا إلى حد كبير، حيث تستغرق المصافي وقتًا لاستيراد الخام ومعالجته إلى منتجات مثل الديزل والبنزين، ثم تصديره إلى الخارج.