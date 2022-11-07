نفط وغاز
الكويت تعلن عن رؤساء تنفيذيين جدد لشركات نفطية حكومية
تعيين أحمد جابر العيدان رئيساً لشركة نفط الكويت
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أفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن الكويت عينت قيادات جديدة لشركات النفط الحكومية.
وأوضحت الوكالة أنه تم تعيين أحمد جابر العيدان رئيسا تنفيذيا لشركة نفط الكويت، فيما تم تعيين وضحة الخطيب في منصب الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية.
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وأضافت أنه تم اختيار قادة جدد للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة وشركات حكومية أخرى في القطاع.
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