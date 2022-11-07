بيان أوروبي أميركي: استخدام روسيا للطاقة كسلاح يحتم خفض الاعتماد على الغاز

قال بيان أوروبي أميركي مشترك اليوم الاثنين إن استخدام روسيا لموارد الطاقة كسلاح يؤكد ضرورة تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وتطبيق سياسيات طموحة للحد من الاعتماد على الغاز وغيره من أنواع الوقود الأحفوري.

وأضاف البيان الصادر عن اللجنة الأميركية الأوروبية المشتركة لأمن الطاقة أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تمثل تحديا كبيرا لأمن الطاقة العالمي، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.

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وقال إن "الشراكة الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فيما يتعلق بقضايا الطاقة تتيح فرصا للجانبين لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتحد من عوائد الطاقة التي تحققها روسيا وتستخدمها لتمويل حربها غير المبررة".