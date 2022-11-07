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كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي (رويترز)
كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي (رويترز)
الطاقة المتجددة

لاغارد: الاقتصادات الصديقة للبيئة يمكن أن تخفف حدة ارتفاع أسعار الطاقة

لاغارد: الانتقال لمصادر الطاقة المتجددة سيؤدي إلى "معدلات تضخم أقل وأكثر استقرارا"

دبي - العربية.نت
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قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد اليوم الاثنين، إن تسريع وتيرة الانتقال إلى الطاقة المتجددة بإمكانه الحد من احتمالات الارتفاع الكبير في الأسعار.

وذكرت لاغارد في مدونة أعقبت افتتاح قمة "كوب27" للمناخ التي تنظمها الأمم المتحدة في مصر، أن الانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة "سيخفف خطر الارتفاع في أسعار الطاقة".

وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بمعدل 10.7% في أكتوبر/تشرين الأول، وهو رقم يتجاوز بشكل كبير هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، في ظل ارتفاع تكاليف الوقود الأحفوري غداة الغزو الروسي لأوكرانيا، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

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وتأثّر سكان أوروبا على وجه الخصوص بارتفاع الأسعار إذ أن القارة تستورد منذ سنوات كميات ضخمة من الوقود عبر خطوط أنابيب من روسيا.

وقالت لاغارد إن "أسعار الطاقة المرتفعة سلّطت الضوء على مدى اعتمادنا على الوقود الأحفوري وإلى أي حد يضعنا هذا الأمر في وضع هش".

وأشارت إلى أن الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، مثل الرياح أو الطاقة الشمسية، سيؤدي إلى "معدلات تضخم أقل وأكثر استقرارا" وهو أمر "سيسمح لاقتصاداتنا بأداء أفضل".

ورفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة عدة مرّات في مسعى للسيطرة على التضخم.

وقالت لاغارد مؤخرا إن تداعيات الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة تعني بأن منطقة اليورو تواجه خطر ركود "معتدل" مع انتهاء العام الحالي وبداية العام المقبل.

وفي وقت سابق هذا الشهر، حذّر البنك المركزي الأوروبي من أن المصارف قد تواجه إجراءات مفروضة عليها اعتبارا من أواخر 2024 ما لم تبذل المزيد من الجهود لتحديد مخاطر تغير المناخ والتعامل معها في أوساط زبائنها.

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