ماكرون: نحتاج صدمة هائلة على صعيد توفير التمويل لإصلاح أضرار التغير المناخي
الرئيسي الفرنسي يؤكد على ضرورة دعم الدول النامية للانتقال لطاقة نظيفة
شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين على الحاجة لدعم الدول النامية للانتقال بعيدا عن الطاقة غير النظيفة وتوفير التمويل اللازم لإصلاح الأضرار الناجمة عن تغير المناخ حاليا وفي المستقبل.
وقال ماكرون مخاطبا القادة في افتتاح قمة المناخ برعاية الأمم المتحدة في مصر: "علينا نقل اقتصاداتنا بعيدا عن الفحم. علينا أيضا مساعدة الدول الناشئة على القيام بذلك في أسرع وقت ممكن"، مضيفا أن هناك حاجة لمزيد من الشراكات مع الدول النامية لمساعدتها على الانتقال نحو طاقة أنظف.
وأوضح ماكرون: "نحتاج صدمة هائلة على صعيد التمويل بشروط ميسرة"، معربا عن دعمه لتمويل الدول التي لم يعد بإمكانها القيام بعملها كالمعتاد بعد تفاقم تضررها من التغيرات المرتبطة بتغير المناخ، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.
يشار إلى أن نحو 200 من قادة العالم شاركوا اليوم في افتتاح الجلسة الرئاسية للمؤتمر الذي يستمر حتى 18 نوفمبر، فيما شدد معظم المتحدثين اليوم على ضرورة التحرك عالمياً من أجل الحد من العوامل التي تلقي بثقلها على التغير المناخي، وتهدد العالم أجمع، لاسيما البلدان النامية.
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