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مصفاة الزور الكويتية تعتزم تصدير أول شحنة منتجات نفطية منتصف نوفمبر

شحنة النفتا التي تبلغ 40 ألف طن ستتجه إلى آسيا

سنغافورة - رويترز
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قال مصدران مطلعان لـ"رويترز" إن الكويت تعتزم تصدير أول شحنة من المنتجات النفطية من مصفاة الزور التي تم تشغيلها حديثا، وهي أكبر مصفاة في البلاد، بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال أحد المصدرين إن شحنة النفتا التي تبلغ 40 ألف طن ستتجه إلى آسيا.

وقالت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، التي تدير المصفاة الذي تبلغ طاقتها الإنتاجية 615 ألف برميل يوميا، أمس الأحد إن المرحلة الأولى من مصفاة الزور بدأت عملياتها التجارية.

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ويأتي التشغيل التجاري بعد أن بدأ المشروع الشهر الماضي إنتاج وبيع كميات أولية من زيت الوقود وإمداده لمحطات توليد الطاقة الكهربائية المحلية.

كان مشروع مصفاة الزور مخططا منذ عقد من الزمن ولكن تم تأجيله مرارا وتكرارا، وستكون الزور أكبر مصفاة متكاملة ومصنع للبتروكيماويات في الكويت، وفق رويترز.

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