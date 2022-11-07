منتجو النفط الأميركيون يجنون 200 مليار دولار أرباحاً نتيجة حرب أوكرانيا
خلال الربعين الثاني والثالث من 2022
جنى منتجو النفط الأميركيون أكثر من 200 مليار دولار أرباحاً منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، بعدما أن أدت الاضطرابات الجيوسياسية إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
ويمثل هذا الرقم صافي أرباح شركات النفط والغاز المدرجة في الولايات المتحدة خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، وفقاً لتقديرات وكالة "ستاندرد آند بورز".
وتوقعت الوكالة أن تسجل الأرباح التشغيلية لهذه الشركات أرقاماً قياسية بحلول نهاية العام الجاري.
وبلغ متوسط سعر خام برنت أكثر من 105 دولارات للبرميل خلال الربعين الثاني والثالث، وهو أعلى بكثير من متوسط 70 دولاراً للبرميل على مدى السنوات الخمس الماضية.
كما وصل سعره إلى نحو 140 دولاراً للبرميل في أوائل مارس مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
ويقدر بنك الاستثمار Raymond James، أن الإنفاق الرأسمالي من قبل أكبر 50 منتجاً للنفط في العالم سيبلغ حوالي 300 مليار دولار هذا العام، أي نصف ما كان عليه في عام 2013.
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