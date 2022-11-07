ولي عهد الكويت: مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تحقق الكثير من التطلعات إقليميا ودوليا

قال ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الصباح، إن الكويت تعمل على الوصول إلى الحياد الكربوني في 2050.

وأضاف الصباح في كلمته خلال النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر 2022 في مدينة شرم الشيخ المصرية، على هامش مؤتمر COP 27: "ملتزمون بالتعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ المشروعات البيئية.. كما أننا ملتزمون بكل المبادرات المعنية بمواجهة تغير المناخ".

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وأشار إلى أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تحقق الكثير من التطلعات إقليميا ودوليا.

من جانبه، قال رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، إن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر هي العملية الأنسب لمعالجة أثار تغيرات المناخ.

فيما أشار رئيس مجلس القيادة اليمنى رشاد محمد العليمي، إلى أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ستقلل من أثار التغيرات المناخية السلبية، وستعزز التعاون لأجل حماية البيئة وتنفيذ الحلول.

وانطلقت اليوم الاثنين، النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر 2022 في مدينة شرم الشيخ المصرية، على هامش مؤتمر COP 27، وذلك برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، بالشراكة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتجمع قمّة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر 2022 صنّاع القرار وقادة الحكومات من منطقة الشرق الأوسط وخارجها بهدف تعزيز التزامات المناخ الإقليمية التي تم الإعلان عنها في النسخة الافتتاحية للقمّة في 2021.

كان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء، قد أعلن عن انطلاق النسخة الثانية من "قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" يوم 7 نوفمبر، و"منتدى مبادرة السعودية الخضراء" يومي 11 و12 نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، تحت شعار: "من الطموح إلى العمل"، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP27).

واستكمالاً للنجاح الذي حققته القمة الأولى لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي استضافتها الرياض العام الماضي، تعقد النسخة الثانية لقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لتسلط الضوء على أبرز التحديات المناخية التي تواجه المنطقة وأبعادها على الصعيد العالمي، من خلال منصة استراتيجية تعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتباحث الأفكار بين رؤساء الدول ووزراء الحكومات المعنيين وصناع السياسات في دول المنطقة، بما يسهم في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.