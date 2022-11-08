الكويت تعلن هدف الوصول إلى الحياد الكربوني في النفط والغاز بحلول 2050
وبحلول 2060 في الصناعات الأخرى
قالت الكويت إنها ملتزمة بالوصول إلى الحياد الكربوني في قطاع النفط والغاز بحلول 2050، وبحلول 2060 في الصناعات الأخرى، لتتماشى مع أهداف مماثلة كان قد وضعها جيرانها الخليجيون.
أكد وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن الدولة نفذت العديد من المشاريع للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات، مشيراً إلى أن الكويت تلتزم بما تعهدت به منذ انعقاد مؤتمر المناخ الأول عام 1992.
لم يتم الكشف عن تفاصيل خطة الكويت للوصول إلى "صافي صفر انبعاثات"، على الرغم من أن التحول إلى الغاز الطبيعي في محطات الطاقة ومحطات تحلية المياه قد خفض معدل انبعاثات الفرد في البلاد الذي يشكل أحد أعلى المعدلات في العالم. كما تم تقليل الحرق، بينما تعمل وزارة الكهرباء والمياه على تحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية.
تأتي تصريحات وزير الخارجية، بعد أن قال ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح في قمة مبادرة الشرق الأوسط الخضراء في شرم الشيخ يوم الاثنين، إن الكويت تعمل على عدة مشاريع بيئية "للمساعدة في الوصول إلى الحياد الكربوني منتصف القرن الحالي".
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