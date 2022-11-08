إنتاج العراق من الخام في أكتوبر يطابق حصته ضمن اتفاق أوبك+

أظهرت بيانات لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) اطلعت عليها وكالة "رويترز"، أن إنتاج العراق من الخام بلغ 4.65 مليون برميل يومياً في أكتوبر، بانخفاض قدره 11 ألف برميل في اليوم عن سبتمبر.

وتظهر البيانات أن إنتاج العراق جاء متماشياً تماماً مع حصته المنصوص عليها في اتفاق مجموعة أوبك+ لشهر أكتوبر.

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ووفق بيانات سومو، أنتج إقليم كردستان العراق 411 ألف برميل يومياً من النفط في أكتوبر، بانخفاض قدره 112 ألف برميل يومياً عن سبتمبر.