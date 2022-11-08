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نفط العراق
نفط العراق (صورة تعبيرية)
أوبك بلس

إنتاج العراق من الخام في أكتوبر يطابق حصته ضمن اتفاق أوبك+

بلغ 4.65 مليون ب/ي بانخفاض قدره 11 ألف برميل في اليوم عن سبتمبر

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) اطلعت عليها وكالة "رويترز"، أن إنتاج العراق من الخام بلغ 4.65 مليون برميل يومياً في أكتوبر، بانخفاض قدره 11 ألف برميل في اليوم عن سبتمبر.

وتظهر البيانات أن إنتاج العراق جاء متماشياً تماماً مع حصته المنصوص عليها في اتفاق مجموعة أوبك+ لشهر أكتوبر.

ووفق بيانات سومو، أنتج إقليم كردستان العراق 411 ألف برميل يومياً من النفط في أكتوبر، بانخفاض قدره 112 ألف برميل يومياً عن سبتمبر.

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