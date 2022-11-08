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سوناطراك
شركة سوناطراك الجزائرية.
نفط وغاز

سوناطراك تبدأ العمل في حقل نفطي بالشراكة مع إيني الإيطالية

بطاقة 10 آلاف برميل نفط مكافئ يومياً

القاهرة - رويترز
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أعلنت شركتا سوناطراك الجزائرية وإيني الإيطالية يوم الاثنين، بدء العمل بحقل النفط المرتبط بعقد زملة العربي في حوض بركين بإنتاج 10 آلاف برميل مكافئ نفط يوميا.

وقالت سوناطراك في بيان، إن الشركتين تتوقعان زيادة مستوى الإنتاج بالحقل إلى 17000 برميل مكافئ نفط يوميا مع توسيع أعمال الحفر في عام 2023.

ومحيط زملة العربي يخضع لعقد بحث واستغلال للمحروقات تمتلك فيه سوناطراك حصة 51%، فيما تمتلك إيني النسبة المتبقية.

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