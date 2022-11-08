صعود جديد لأسعار الغاز في أوروبا وسط حالة من عدم اليقين بشأن "السقف المؤقت"

عادت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا للارتفاع، وسط حالة من عدم اليقين بشأن خطط الاتحاد الأوروبي لفرض سقف مؤقت لسعر الواردات.

قفزت العقود الآجلة القياسية الهولندية بنسبة 7.8٪، بعد ثلاث جلسات من الخسائر. وأشارت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين إلى أن الإجراءات الأخرى للحد من التقلبات المفرطة في الأسعار قد تكون أكثر كفاءة من تحديد حد أقصى.

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وارتفع تداول العقد الآجل للغاز للشهر التالي في هولندا، وهو المؤشر الأوروبي، بنسبة 5.3٪ عند 115.50 يورو للميغاواط / ساعة بحلول 10:42 صباحًا في أمستردام. وارتفع ما يعادله في المملكة المتحدة بنسبة 5.1٪.

تراجعت المخاوف من تفاقم الوضع في الأسابيع الأخيرة، بسبب الطقس المعتدل وتدفق الغاز الطبيعي المسال ومستويات التخزين العالية. مع ذلك، لا يزال هناك خطر حدوث مزيد من الاضطرابات في الإمدادات، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مع اقتراب فصل الشتاء، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على التدفئة.

يقول دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، إن الجدل السياسي حول تحديد سقف للأسعار يهدد بتأخير التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة طارئة لكبح جماح أسعار الطاقة المرتفعة، وفق "بلومبرغ".

وأدى الطقس الدافئ أكثر من المعتاد إلى إبطاء الطلب على التدفئة وتأخير عمليات السحب من مواقع التخزين، الممتلئة بنسبة 95.3٪، وفقًا لـ Gas Infrastructure Europe.

وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة فوق المتوسط ​​في شمال غرب أوروبا ستستمر حتى نهاية الشهر.