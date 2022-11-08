مصر توقع مع "سكاتك" النرويجية مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع طاقة رياح بقدرة 5 غيغاواط

وقعت كلا من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مذكرة تفاهم مع شركة "سكاتك ايه إس إيه" النرويجية، بشأن تنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح في مصر بقدرة 5 غيغاواط.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري اليوم، فإنه بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها على هامش فعاليات مؤتمر تغير المناخ COP27 بشرم الشيخ، سيتم السماح لشركة "سكاتك ايه إس إيه" النرويجية ولشركة المشروع، التي سيتم تأسيسها في جمهورية مصر العربية، بإجراء الدراسات والقياسات الفنية التمهيدية اللازمة لقطعة الأرض التي سيتم تحديدها، لإنشاء مشروع محطة لإنتاج الكهرباء من الرياح بقدرة 5 غيغاواط.

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وتشمل الدراسات المطلوبة القياسات المناخية سرعات الرياح واتجاهاتها، ومواعيد ومسارات هجرة الطيور، وكذلك دراسات الأثر البيئي لمحطة طاقة الرياح، وغيرها من الدراسات اللازمة لإتمام دراسة جدوى المشروع.

ووفقا لمذكرة التفاهم، ستقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بعد استلام البيانات والمعلومات والدراسات اللازمة من المستثمر، بالبدء في إجراء الدراسات الخاصة بربط المشروع على الشبكة القومية للكهرباء، والتوقيع على اتفاق تطوير مشترك للمشروع، واتفاق شراء الطاقة، وأية اتفاقيات يلزم توقيعها لتنفيذ المشروع.