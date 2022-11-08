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توقيع اتفاقية لإنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح في مصر بقدرة 10 غيغاواط
توقيع اتفاقية لإنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح في مصر
قمة المناخ

مصر والإمارات توقعان اتفاقية لإنشاء مشروع طاقة رياح بقدرة 10 غيغاواط

سيكون أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح في البلاد

دبي - العربية.نت
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قال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد على حسابه على تويتر، إنه ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي شهدا اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية لإنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح في مصر بقدرة 10 غيغاواط.

وأضاف: "سنمضي في تنفيذ مبادرات نوعية لحلول الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة".

في سياق متصل، وقعت الحكومتان السعودية والمصرية مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، سعياً إلى تحقيق تطلعاتهما المشتركة في هذه المجالات.

جاء ذلك على هامش اجتماعات المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27)، المنعقد في مدينة شرم الشيخ.

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