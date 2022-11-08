وزير الطاقة العماني يتوقع هبوط أسعار النفط بعد الشتاء.. إلى هذا المستوى

قال وزير الطاقة العماني سالم العوفي اليوم الثلاثاء إنه يتوقع انخفاض أسعار النفط من نطاقها حول 90 دولارا للبرميل بعد موسم الشتاء.

وأوضح الوزير على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب27) في مدينة شرم الشيخ الساحلية المصرية "لا نعتقد أن الأسعار الحالية مستدامة بشكل مريح".

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وأضاف "نعتقد أنها ستنخفض بعد موسم الشتاء ... نعتقد أنها ستتجه إلى وضع أكثر ارتياحا في نطاق السبعينات (70-80 دولارا)".

وقال العوفي إن سلطنة عمان حددت سعر النفط في ميزانيتها عند 55 دولارا للبرميل لتوفير هامش مريح لسداد ديونها، لكنه لا يعتقد أن الأسعار ستهبط إلى ذلك المستوى.

وأضاف "علينا ديون كثيرة ينبغي سدادها، لذا إذا وضعنا الموازنة على أساس سعر النفط عند 55 دولارا فإن أي شيء فوق 55 دولارا سيوجه إلى سداد الدين".

ومضى يقول إن اجتماع أوبك+ المقبل في الرابع من ديسمبر/كانون الأول في فيينا سيكون مدفوعا إلى حد بعيد بالرسائل الصادرة من أوروبا عما إذا كانت القارة ستدخل في موجة ركود أم لا.

وأضاف أنه إذا كانت الرسالة القادمة من أوروبا تفيد بأنها مازالت تتوقع ركودا وزيادة أسعار الفائدة، فستدرس أوبك مجددا "ما إذا كان لديها تخمة في المعروض".

وقال العوفي إنه لم يطلع على أي بيانات بعد وإن أوبك+ قد تتحرك في أي من الاتجاهين، بناء على ما إذا كانت تعتقد أن السوق بها زيادة في المعروض.

كان تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بما في ذلك روسيا، وافق في اجتماعه يوم الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول على خفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميا، مما أثار حربا كلامية مع البعض في الغرب، ووصفت الولايات المتحدة القرار بأنه "قصير النظر".

وتراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إذ أثارت مخاوف من الركود وتفاقم تفشي فيروس كورونا في الصين توقعات بانخفاض الطلب على الوقود، بشكل يفوق المخاوف بشأن الإمدادات.

وهبط خام برنت 1.14 دولار، أي 1.16%، إلى 96.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 17:26 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.46 دولار أو 1.68% إلى 90.25 دولار.

سجل الخامان أعلى مستوى منذ أغسطس أمس الاثنين، وسط تقارير بشأن بحث القادة في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، رفع القيود الصارمة التي تفرضها البلاد لمكافحة كوفيد-19.