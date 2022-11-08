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اقتصاد البحرين

وكالة: اكتشاف مخزونين جديدين للغاز الطبيعي في البحرين

دبي - العربية.نت
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أعلنت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية اليوم الثلاثاء عن اكتشاف مخزونين جديدين للغاز الطبيعي في كل من طبقات الجوبة والجوف الواقعين تحت مخزوني الخف والعنيزة المنتجين للغاز الطبيعي في البحرين.

وقال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز إن هذا الاكتشاف يأتي بعد تنفيذ عمليات الحفر التقييمية والاختبارات في مكمن "الجوبة" واستكمال بئرين في مكمن "الجوف"، والتي جاءت نتائجها مشجعة من حيث الكمية وفرص الأنتاج .

وأضاف "لقد وفرت لنا هذه الاكتشافات والنتائج الإيجابية الأخيرة المعلومات القيمة اللازمة للمضي قدماً في إجراء المزيد من التقييمات المطلوبة للآبار بهدف الاستفادة من جميع إمكانات هذا المورد الواعد من الغاز الطبيعي".وتابع قائلا: "تمهد هذه المعلومات المتوفرة لدينا الطريق للتطوير والإنتاج المستقبلي لمورد الغاز الطبيعي بما يحقق مصلحة مملكة البحرين".

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