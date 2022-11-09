أدنوك الإماراتية تحدد سعر خام مربان لديسمبر عند 93.53 دولار للبرميل

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الأربعاء، إنها حددت سعر البيع الرسمي لشهر ديسمبر لخام مربان القياسي، عند 93.53 دولار للبرميل.

وكان سعر البيع الرسمي لشهر نوفمبر 92.45 دولار للبرميل، بحسب ما نقلت "رويترز".

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وتراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات، ارتفاع مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع وسط مخاوف من تراجع الطلب على الوقود جراء زيادة حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا، أو 0.5% إلى 94.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:54 بتوقيت غرينتش، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53 سنتا، أو 0.6%، إلى 88.38 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان، انخفضا بنحو 3%، أمس الثلاثاء.