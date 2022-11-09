أسعار النفط تواصل تراجعها بفعل زيادة المخزونات الأميركية ومخاوف ضعف الطلب

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات، ارتفاع مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع وسط مخاوف من تراجع الطلب على الوقود جراء زيادة حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا، أو 0.5% إلى 94.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:54 بتوقيت غرينتش، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53 سنتا، أو 0.6%، إلى 88.38 دولار للبرميل.

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وكان الخامان القياسيان، انخفضا بنحو 3%، أمس الثلاثاء.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 5.6 مليون برميل للأسبوع المنتهي في الرابع من نوفمبر، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي، في حين قدر سبعة محللين استطلعت "رويترز" آراءهم، ​​أن مخزونات الخام سترتفع بنحو 1.4 مليون برميل في المتوسط.

وزادت حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في قوانغتشو ومدن صينية أخرى، حيث أصبح مركز التصنيع العالمي أحدث مركز بؤرة "كوفيد" في البلاد.

من ناحية أخرى، لا تزال مخاوف الإمدادات قائمة مع اقتراب فرض حظر للاتحاد الأوروبي على الخام الروسي وتقليص منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، في تجمع أوبك+، الإنتاج.

ومن المقرر أن يحظر الاتحاد الأوروبي واردات الخام الروسية بحلول الخامس من ديسمبر ومنتجات النفط الروسية بحلول الخامس من فبراير، ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.