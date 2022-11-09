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إدارة معلومات الطاقة تخفض توقعاتها لنمو إنتاج النفط الأميركي 21% في 2023

بعد أيام من تحذير رؤساء شركات إنتاج النفط من استمرار التضخم والقيود على سلسلة التوريد

هيوستون - رويترز
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خفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لنمو إنتاج النفط الخام العام المقبل بنسبة 21%، وذلك بعد أيام من تحذير رؤساء شركات إنتاج النفط من استمرار التضخم والقيود على سلسلة التوريد.

وقالت الإدارة يوم الثلاثاء، إنه من المتوقع زيادة إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة حوالي 480 ألف برميل يوميا إلى 12.31 مليون برميل يوميا، وذلك مقارنة مع نمو بواقع 610 آلاف برميل يوميا في التوقعات السابقة.

ومع ذلك فإن إنتاج النفط الأميركي في عام 2023 سيتجاوز المستوى القياسي الذي سجله خلال عام 2019 والذي بلغ 12.29 مليون برميل يوميا.

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وحذر منتجو النفط في الأسابيع القليلة الماضية من تراجع الإنتاج بأكثر من المتوقع، مشيرين إلى تهالك الآبار ونقص العمالة والمواد وارتفاع التكاليف والتركيز الكبير على عوائد المساهمين.

ويأتي خفض التوقعات في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الأميركي جو بايدن، الشركات إلى تكثيف إنتاجها لخفض أسعار الوقود التي تذكي التضخم وتهدد بوجود نقص في وقود التدفئة والديزل هذا الشتاء.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة أيضا تقديراتها للطلب في العام المقبل إلى زيادة بواقع 100 ألف برميل يوميا من 190 ألف برميل يوميا في توقعاتها الشهر الماضي.

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