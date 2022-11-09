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العراق: نحترم اتفاق أوبك+ ونريد رفع العائد المالي لبرميل النفط

وزارة النفط: نستهدف تحقيق توازن السوق العالمية واستقرارها

دبي - العربية.نت
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قالت وزارة النفط العراقية في بيان اليوم الأربعاء إن العراق يحترم اتفاق أوبك+ لتحقيق توازن السوق العالمية واستقرارها.

وأضافت الوزارة أنها تريد رفع "القيمة أو العائد المالي" لبرميل النفط بما يحقق أهداف المنتجين والمستهلكين.

أظهرت بيانات لشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، أن إنتاج العراق من الخام بلغ 4.65 مليون برميل يومياً في أكتوبر، بانخفاض قدره 11 ألف برميل يوميا عن سبتمبر.

إنتاج العراق من الخام في أكتوبر يطابق حصته ضمن اتفاق أوبك+ طاقة أوبك بلس إنتاج العراق من الخام في أكتوبر يطابق حصته ضمن اتفاق أوبك+

وتظهر البيانات أن إنتاج العراق جاء متماشياً تماماً مع حصته المنصوص عليها في اتفاق مجموعة أوبك+ لشهر أكتوبر.

ووفق بيانات سومو، فقد أنتج إقليم كردستان العراق 411 ألف برميل يومياً من النفط في أكتوبر، بانخفاض قدره 112 ألف برميل يومياً عن سبتمبر.

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