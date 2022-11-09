بيرول: اقتراب سعر النفط من 100 دولار "خطر حقيقي" على الاقتصاد العالمي
منتجو النفط اتخذوا في الماضي قرارات ساعدت في تهدئة الأسواق
قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء إن اقتراب أسعار النفط من 100 دولار يشكل خطرا حقيقيا على الاقتصاد العالمي، مضيفا أنه فوجئ بقرار أوبك+ خفض الإنتاج في اجتماع الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال بيرول لرويترز على هامش مؤتمر المناخ (كوب27) في مصر "تلك الدول من منتجي النفط اتخذت في الماضي قرارات ساعدت في تهدئة أسواق النفط... لكن هذا القرار قد يفرض مزيدا من الضغوط الصعودية على التضخم ويضعف الاقتصاد العالمي".
وتراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات صناعية أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت أكثر من المتوقع، وبسبب مخاوف من أن حدوث زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، سيضر بالطلب على الوقود.
هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.72 دولار أو 1.8%، إلى 93.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:39 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.73، أو 1.96%، إلى 87.23 دولار للبرميل. وانخفض الخامان بنحو 3% يوم أمس الثلاثاء.
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