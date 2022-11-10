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محطة للوقود في السودان
محطة لتعبئة الوقود في السودان
اقتصاد السودان

السودان يرفع أسعار البنزين والديزل إلى هذه المستويات

البنزين ارتفع إلى 620 جنيهاً

الخرطوم - رويترز
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أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية اليوم الخميس عن رفع سعر البنزين إلى 620 جنيها سودانيا (1.07 دولار) للتر من 522 جنيها.

وأضافت أنها رفعت سعر الديزل من 672 جنيها سودانيا إلى 720 جنيها.

وكانت وزارة الطاقة والنفط، قد أعلنت في 22 يوليو 2022، أن أسعار البنزين في السودان ارتفعت بواقع 90 جنيهاً سودانياً للتر، لتصل إلى 760 جنيهاً (1.34 دولار) للتر.

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كما ارتفعت أسعار الجازاويل (السولار) 108 جنيهات إلى 748 جنيهاً للتر. وقالت الوزارة في بيان: "جاءت أسعار المحروقات (بعد) المراجعة التي تجريها الوزارة مع شركات الاستيراد الحر والخاص في ظل التغيرات التي تطرأ في السوق العالمي للمحروقات".

وشهد السودان زيادات متتالية في أسعار الوقود العام الماضي، بموجب عملية إلغاء تدريجي لدعم الوقود والتي تهدف الآن إلى اتباع الأسعار العالمية.

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