"أرامكو" تورد كميات النفط المتعاقد عليها بالكامل لمصافٍ آسيوية في ديسمبر

قالت مصادر عدة مطلعة، اليوم الخميس، إن شركة أرامكو السعودية، أبلغت أربعة عملاء على الأقل من المصافي في شمال آسيا بأنهم سيحصلون على الكميات التعاقدية كاملة من النفط الخام في ديسمبر.

وتحافظ المملكة على استقرار الإمدادات لآسيا على الرغم من قرار مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، خفض هدف الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا بدءا من هذا الشهر.

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وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عند إعلان التخفيضات في أكتوبر، إن الخفض الفعلي للإمدادات سيتراوح بين مليون و1.1 مليون برميل يوميا.

وذكرت المصادر أن أحدث أسعار البيع الرسمية التي حددتها السعودية للمشترين الآسيويين أرسلت إشارة تفيد بأنها لن تقلص مخصصات الشهر.

وخفضت "أرامكو" سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الذي تبيعه إلى آسيا في ديسمبر بمقدار 40 سنتا للبرميل، مقارنة بالشهر السابق وسط مؤشرات على ضعف الطلب في المنطقة.

لكن الشركة رفعت أسعار البيع الرسمية للعملاء الأوروبيين وأبقت على الأسعار للعملاء في الولايات المتحدة دون تغيير.

ومن المقرر أن تفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى في مجموعة السبع، حدا أقصى لسعر النفط الروسي في الخامس من ديسمبر ردا على غزو أوكرانيا.

وزادت الصين، أكبر مشتر للنفط الخام السعودي، مشترياتها من روسيا للاستفادة من الخصومات على نفطها مع تقليص الدول الغربية تجارتها مع موسكو.