تحليل: الركود العالمي يهدد عائدات روسيا من النفط أكثر من وضع سقف للأسعار

تتعرض عائدات صادرات النفط الروسية لخطر أكبر بكثير جراء الركود الاقتصادي العالمي، من الحد الأقصى للأسعار الذي تخطط له الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفق مقال لـ John Kemp محلل الأسواق لدى "رويترز".

يرى كيمب أن الركود يتعبر طريقة مؤكدة لتقليل أرباح روسيا من تصدير النفط الخام والديزل والمنتجات المكررة الأخرى. فإذا كان هناك تباطؤ اقتصادي عالمي في العام 2023، قد تنخفض عائدات الصادرات الروسية بما يتراوح بين الثلث والنصف.

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وقال إن صانعي السياسة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لن يغرقوا اقتصاداتهم عن عمد في الركود، لمجرد تكثيف الضغط الاقتصادي على روسيا؛ فهو ليس خيارًا جذابًا في السياسة الانتخابية. لكن إذا دخلت اقتصاداتهم في حالة ركود على أي حال، وهو ما يبدو محتملاً حاليًا، فسوف تنخفض عائدات الصادرات الروسية بشكل حاد.

يمثل سقف الأسعار المخطط له من قبل مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي لصادرات روسيا من الخام اعتبارًا من 5 ديسمبر، ومنتجات البترول بدءًا من 5 فبراير، محاولة لتحقيق نفس الانخفاض في الإيرادات دون دفع الاقتصادات إلى الركود، وفق تحليل كيمب.

استقرت أحجام صادرات النفط الخام الروسية على نطاق واسع عند 220 - 260 مليون طن سنوياً بين العامي 2004 و2021، وفقاً لإحصاءات التجارة التي جمعتها الأمم المتحدة.

زادت صادرات المنتجات البترولية بأكثر من الضعف من 81 مليون طن في العام 2004 إلى 186 مليون طن في 2016، لكنها استقرت منذ ذلك الحين لتصل إلى حوالي 145 مليون طن سنويًا منذ العام 2018.

كانت الإيرادات أكثر تنوعًا وترتبط ارتباطًا وثيقًا بسعر خام برنت. وقد بلغت أرباح روسيا السنوية ذروتها بين 263 مليار دولار و 283 مليار دولار سنويًا في فترة ارتفاع الأسعار بين العامين 2011 و2013.

وقد هبطت إلى 140 مليار دولار في ركود العام 2009، وإلى 118 مليار دولار خلال الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا في العام 2020.

ومثل مصدري النفط الرئيسيين الآخرين، فإن عائدات روسيا مسايرة للتقلبات الدورية بقوة، وتحصل على دفعة مزدوجة في فترات الازدهار من ارتفاع الأحجام والأسعار، وتتعرض لضربة مزدوجة في حالات الركود من انخفاض الأسعار والشحنات.

13 % من الإنتاج العالمي

ذكر المقال أنه من الأسهل فرض وتنفيذ عقوبات على منتجي النفط عندما تتسم السوق بالإنتاج والقدرة الإنتاجية الزائدة. وفي العقود الثلاثة الماضية، تم فرض عقوبات على العراق وليبيا وفنزويلا وإيران عندما كانت السوق تتمتع بفائض و / أو كانت الإمدادات البديلة متاحة.

لكن السوق تعاني حاليًا من عجز، والموردون البدلاء إما غير راغبين أو غير قادرين على زيادة الإنتاج.

استحوذت روسيا على 13٪ من الإنتاج العالمي في العام 2021، وحصة أعلى من الخام المتداول بواسطة الناقلات، أكثر بكثير من العراق أو ليبيا أو فنزويلا أو إيران في الوقت الذي فرضت فيه عقوبات على تلك البلدان.

وإذا رفضت روسيا بيع بعض أو كل صادراتها بالسعر المحدد، فسوف يؤدي ذلك إلى تفاقم النقص العالمي، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.

حتى خفض صادرات روسيا من الخام بمقدار 1-2 مليون برميل يوميًا، من المرجح أن يدفع الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى فوق 100 دولار وربما أعلى من ذلك بكثير.

إن النقص في الديزل ونواتج التقطير المتوسطة الأخرى أكثر حدة من النقص في النفط الخام، ويعتمد المستهلكون بشدة على روسيا.

الركود والبدائل

يرى كيمب أنه في حال حدوث ركود، سيتأثر استهلاك النفط الخام والديزل، مما يقلل الطلب على مصدري الخام ومصافي النفط في روسيا. وفي الحد الأقصى، إذا انخفض استهلاك النفط بمقدار 8 ملايين برميل يوميًا، وهو ما يعادل ركودًا عميقًا أو الجولة الأولى من عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، فلن تحتاج الدول المستهلكة للبترول الروسي على الإطلاق.

وحتى مع حدوث انخفاض أكثر اعتدالاً بمقدار مليوني برميل يوميًا، من شأن ذلك أن يقوض بشكل كبير القوة السوقية لروسيا.

ويظل الركود خيارًا غير جذاب للغاية لصانعي السياسة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. والبديل لتقليل الاعتماد على الصادرات الروسية هو تشجيع مصادر بديلة للإمداد، وفق ما خلص إليه التحليل.

وما يفسر الحاجة إلى جعل سياسة العقوبات عملية ذات تكلفة مقبولة، إبداء صانعي السياسة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اهتمامًا بتخفيف العقوبات على فنزويلا والإبقاء على احتمالية إبرام اتفاق نووي مع إيران.

كما يفسر ذلك سبب قيام إدارة بايدن بالضغط بقوة وإن لم تكن فعالة لزيادة إنتاج الخام المحلي وإنتاج الديزل من مصافي التكرير الأميركية.