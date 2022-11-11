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قمة المناخ

رئيس أرامكو: خطة تحول الطاقة غير واقعية

قال إنها قد تسببت في أزمة العرض والطلب الحالية في مجال الطاقة

دبي - العربية.نت
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قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، اليوم الجمعة على هامش منتدى مبادرة السعودية الخضراء المنعقد في شرم الشيخ المصرية، إن خطة تحول الطاقة غير واقعية، وقد تسببت في أزمة العرض والطلب الحالية في مجال الطاقة.

وأضاف أن المزيج الأمثل من السياسات التقليدية والمتجددة ضروري لتلبية الطموحات.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، باتريك بويان، خلال مشاركته في المنتدى، "إن الشركة تريد أن تنمو في قطاع الغاز وهي تستثمر فيه بشدة لأنه وقود انتقالي".

وأكد على أن العالم يحتاج إلى طاقة ميسورة التكلفة، والعامل الرئيسي هو القدرة على تحمل التكاليف، حيث إن الآثار الكلية لأزمة الطاقة ضخمة، ويمكن أن تزعزع استقرار الاقتصاد العالمي.

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