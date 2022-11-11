وزير الطاقة السعودي: أحرزنا تقدماً هاماً في التحول للطاقة الخضراء

افتتح اليوم الجمعة في شرم الشيخ المصرية، منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2022، على هامش قمة المناخ كوب 27.

وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى: "أحرزنا تقدماً هاماً في التحول للطاقة الخضراء"، معدداً الإنجازات التي تمت حتى الآن.

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وتابع: "في كل عام سنصبح أكثر اخضراراً مع مضينا قدماً".

كما ذكّر بهدف المملكة المناخي بأن تصل إلى صافي صفر انبعاثات كربونية عام 2060، وأضاف أن هذا يعتمد على التكنولوجيا، والمملكة تأمل في تحقيق ذلك في وقت أقرب.

وقال: "سنسائل دول العالم عما يقدمونه لأننا نريد من الآخرين مضاهاتنا وتوجيه أموالهم لدعم القضايا التي يتشدقون بها".

وأضاف أن شركة إنتاج النفط الحكومية "أرامكو"، لديها أقل مستوى من انبعاثات غاز الميثان بكل المعايير.

كما أشار إلى الهدف بأن تشكل الطاقة النظيفة 50% من مزيج الطاقة في المملكة.

وقال وزير الطاقة السعودي إن الأمر سينتقل من الطموح إلى الأفعال، و"نحن مستعدون ولدينا التزام في الشرق الأوسط والمملكة عبر المبادرات الخضراء".

وتابع: "نحن ملتزمون بتقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن، وأثق أننا سنكون قادرين على الوفاء بذلك، ولقد ذكرت منذ وقت طويل أننا نخطط ونهدف لتوليد 50% من الكهرباء من الطاقة المتجددة، وقد تم بالفعل توليد 400 ميغاواط من الطاقة النظيفة، حيث تم تقليص الانبعاثات الكربونية بنحو مليون طن".

ولفت أيضاً إلى مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية، مع وجود أكثر من 13 مشروعاً في القطاع بطاقة 11.4 غيغاواط وباستثمارات تبلغ 34 مليار ريال، في ظل الطموح لتقليل نحو 21 مليون طن من الانبعاثات سنوياً.

وقال إن برنامج السعودية للطاقة المتجددة حصل على جوائز دولية، وفي العام القادم سيتم الانتهاء من خطط لتطوير 10 مشاريع طاقة متجددة إضافية.