اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
آبار نفط (iStock)
آبار نفط
أسعار النفط

النفط يتكبد خسارة أسبوعية بضغط ارتفاع المخزونات.. والخام الأميركي يهبط 4%

العقود الآجلة لخام برنت تنخفض 2.6% في أسبوع إلى 95.99 دولار للبرميل

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية في جلسة الجمعة لكنها هبطت على أساس أسبوعي بعد أن خففت السلطات الصحية في الصين بعض القيود الصارمة المرتبطة بكوفيد-19 في البلاد، مما عزز الآمال في تحسن النشاط الاقتصادي والطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.32 دولار لتبلغ عند التسوية 95.99 دولار للبرميل، لتواصل ارتفاعا قدره 1.1% في الجلسة السابقة، لكنها انخفضت 2.6% خلال الأسبوع.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.49 دولار، أي 2.9%، إلى 88.96 دولار للبرميل، بعد صعودها 0.8% في الجلسة السابقة، لكنها تراجعت بنحو 4% خلال الأسبوع، وفق رويترز.

تحليل: الركود العالمي يهدد عائدات روسيا من النفط أكثر من وضع سقف للأسعار طاقة نفط وغاز تحليل: الركود العالمي يهدد عائدات روسيا من النفط أكثر من وضع سقف للأسعار

وتراجع الخامان خلال الأسبوع بسبب ارتفاع مخزونات النفط الأميركية واستمرار المخاوف بشأن الحد من الطلب على الوقود في الصين، لكن مكاسب نهاية الأسبوع حدت من الخسائر.

ويعزز ضعف الدولار الأميركي الطلب على النفط لأنه يجعله أرخص للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

كما زادت الأسعار أيضا في جلسة الجمعة بعد أن عزز ارتفاع التضخم الأميركي على نحو أقل من المتوقع الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي حجم الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن منظمة أوبك+ ستظل حذرة بشأن إنتاج النفط، مشيرا إلى أن الأعضاء يرون "ضبابية" في الاقتصاد العالمي قبل اجتماع المنظمة التالي في ديسمبر/ كانون الأول، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تلجأ روسيا إلى استخدام الأسلحة الكهرومغناطيسية في أوكرانيا؟ هل تلجأ روسيا إلى استخدام الأسلحة الكهرومغناطيسية في أوكرانيا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط