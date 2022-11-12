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البترول الوطنية الكويتية
البترول الوطنية الكويتية
نفط وغاز

توقف مؤقت بمصفاة ميناء عبد الله في الكويت

العمل يجري على إعادة تشغيل هذه الوحدات بعد إيصال التيار الكهربائي

دبي - العربية.نت
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قالت شركة البترول الوطنية الكويتية، إن‭‭ ‬‬عددا من الوحدات الإنتاجية التابعة لمصفاة ميناء عبد الله توقفت مؤقتا عن العمل بسبب انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي دون تأثر عمليات الإنتاج والتصدير.

وأضافت الشركة في بيان أمس الجمعة، أن العمل يجري "على إعادة تشغيل هذه الوحدات بعد إيصال التيار الكهربائي إليها مجددا".

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